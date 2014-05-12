На Оболони снесли незаконную строительную площадку

Местные жители на встрече с кандидатом в депутаты Киевсовета от Оболони Вадимом Столаром попросили помощи в сносе строительного забора в их дворе. Он заявил, что этот забор установлен абсолютно незаконно и должен быть снесенпо требованию общественности.

Через час на площадке уже работала техника, которая сносила зеленый забор. А еще через несколько часов весь мусор был убран. "Эта строительная площадка является незаконной. Установлена без соответствующих разрешений местных властей и, что главное, - без разрешения местной общины", - отметил Столар.

"Этот забор является символом коррумпированной порочной системы, которая господствовала в нашей стране, в нашем городе. Жители Оболони шесть лет боролись за свой двор с продажными чиновниками. Однако их времена прошли. Настало время народа! Вместе мы защитим свой двор, свой район, свой город!", - подчеркнул он.

Кроме того, Столар пообещал, что на месте незаконной застройки будет детская и спортивная площадки. Напомним, осенью 2012 года Вадим Столар вместе с группой оболонских активистов закрыли скандальную застройку по ул. Приречная 5, снесли аварийный кран, засыпали котлован и на этом месте установили детскую и спортивную площадки и разбили сквер.