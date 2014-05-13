Прокуратура требует от киевских властей навести порядок с МАФами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на межведомственном совещании заявил прокурор Киева Николай Герасимюк.

«Призываю вас уважаемый представитель органов местной власти усилить требования к работникам, навести порядок в организации размещения временных сооружений. Неужели вам приятно видеть столицу с хаотично установленными временными сооружениями, которые заполонили выходы из метрополитена, остановки общественного транспорта, придомовые территории, тротуары, парки, скверы?» - отметил Герасимюк.Читайте такжеВ Киеве приостановили прием документов на размещение новых киосков

В свою очередь председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко заверил, что все малые архитектурные формы столицы скоро получат паспорта, а те, которые не будет иметь таких, будут снесены.

По словам Бондаренко, часть МАФов, установленных в Киеве, были документально оформлены, часть МАФов власть не имеет права трогать потому, что суд запретил их сносить, в частности это касается МАФов возле метрополитена. «Часть из них мы не имеем права трогать, потому что есть судебное решение — суд запретил их сносить. Там, где это можно, мы снесли. Это возле метро «Университет», «Золотые ворота»», - сказал Бондаренко.Читайте такжеВ Киеве 20 тысяч киосков угрожают безопасности людей - КГГА

В тоже время он назвал «болезнью Киева» торговлю на колесах. При этом он отметил, что обращался в ГАИ по данному поводу, но надлежащего сотрудничества в этом вопросе ГАИ с властями Киева нет.