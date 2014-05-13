Милиция сообщила, где чаще всего грабят квартиры в Киеве

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве, об этом на брифинге сообщил начальник отдела борьбы с имущественными преступлениями Управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в г. Киеве Виктор Бондарь.

По его словам, к уголовной ответственности за совершенные преступления привлечены около 300 человек.

Оперативники уголовного розыска задокументировали деятельность 20 преступных групп, на счету которых почти 60 квартирных краж.

Читайте такжеПервичка Киева за месяц подорожала на 11%

Бондарь отметил, что есть несколько самых распространенных способов, которыми пользуются злоумышленники при совершении квартирных краж. В частности, отжим пластикового окна, или проникновение в жилое помещение через открытые форточки (25-30% общего количества совершенных преступлений), поломка сердцевины замков на входных дверях (50%), подбор ключей (10%) и незакрытые двери (3-5 %).

Всего по городу больше всего квартирных краж совершено с начала года на территории Днепровского района столицы, за ним идут - Шевченковский, Деснянский и Святошинский районы.