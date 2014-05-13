Прокуратура требует снести более 4 тысяч незаконных МАФов в Киеве

Прокуратура столицы требует привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей Департамента городского благоустройства, из-за халатности которых не были своевременно демонтированы более 4 тыс. самовольно установленных МАФов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, почти половина киевских временных сооружений (общее количество 8,9 тыс.) функционируют без каких-либо разрешительных документов. Так, лишь на небольшом участке по адресу проспект Победы, 100, был выявлено более сорока незаконно установленных киосков.

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Учитывая это, работники Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа КГГА и сотрудники КП «Киевблагоустройство» внесли предписания устранить нарушения. Впрочем, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, демонтаж временных сооружений так и не был осуществлен.

Ввиду неподобающей организации работы Департамента, прокуратура города Киева внесла представление председателю КГГА с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Украины, а также способствующих им причин и условий.