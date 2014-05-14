Вокруг недостроенного корпуса "Охматдета" разворачивается скандал

Сейчас неизвестно, за какие средства и когда будет достроено современное отделение, которое сможет спасти тысячи детских жизней. Вокруг грандиозного строительства, начатого старой властью, разворачивается скандал, - говорится в сюжете ТСН.

Двери нового корпуса детской больницы "Охматдет" должны открыться в сентябре, но уже понятно, что сроки сдачи объекта сорваны. Потому что строительные работы притормозились в январе, а сейчас они вообще не ведутся. Деньги на строительство исчезли в октябре прошлого года. Хотя власть, начинавшая это грандиозное строительство, говорила, что создание современного корпуса для нее - дело чести.

Под строительство нового корпуса снесли 4 отделение. Больным детям в "Охматдете" сейчас - крайне тесно. И новое оборудование, и обученный персонал должны были бы предоставлять современную помощь онкобольным маленьким украинцам: от анализов и до пересадки костного мозга. Много детей уже не дождались помощи и умерли.

Читайте такжеВ Украине от рака умирает каждый второй ребенок с онкологическим диагнозомКорпус готов наполовину. 400 миллионов гривен потрачено. На сайте "Медицинский контроль" было опубликовано расследование, длившееся полгода. Авторы утверждают, что на строительстве украдено 700 миллионов гривен. Это якобы сделали люди, приближенные к семье Якуновича. Среди обвиняемых есть и Ирина Коваль - глава компании, являющаяся и заказчиком строительства, и его контролером. Сейчас неизвестно, будет ли она судиться с авторами расследования, но результаты называет провокацией.

Сейчас строительство проходит проверки, в частности, международный аудит. При этом на достройку корпуса понадобится не менее 2 миллиардов гривен. Занявший пост министра охраны здоровья Олег Мусий заявил, что денег нет.

Читайте такжеПравительство поручило привлечь 750 млн грн на строительство нового комплекса ОхматдетаМинистерство, к тому же, не имеет никакого отношения к возведению этого корпуса. При правительстве Азарова этот проект подчинялся нацагентству по вопросам Евро-2012 и это еще одна странность грандиозного проекта. Минздрав пытается вернуть недострой на свой баланс и начать международный аудит.

Недострой может стать символом эпохи Януковича вроде "Детской Больницы Будущего" Ющенко. Не понятно, будут ли корпус достраивать вообще . Правда, есть информация, что для завершения работ все-таки ищут иностранных инвесторов.