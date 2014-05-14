На Киевщине закрыли более 40 подпольных казино

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

При этом изъято 414 игровых автоматов, 64 компьютеры, 1 рулетку и денежные средства в сумме почти 20 тыс. грн, говорится в сообщении.

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По результатам расследования уголовных дел по фактам занятие игорным бизнесом в суд органами прокуратуры направлено обвинительные акты в отношении 12 лиц.