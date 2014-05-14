Глава КГГА уволил руководителя столичного метрополитена

Об этом сообщил глава столичной администрации в эфире "Еспресо.TV".

"Я уволил начальника Киевского метрополитена. Метрополитен в последние годы превратился в торговый бедлам. Когда мы киоски начали трогать возле метро, на 16 число был объявлен митинг возле администрации теми, кто были присланы структурами, которые крышуют станции метрополитена против меня, чтобы я не убирал территорию перед станциями", - цитируются в сообщении слова Бондаренко.Читайте такжеПредседатель КГГА поручил немедленно убрать стихийную торговлю возле выходов из метро

Ранее глава КГГА уже заявлял, что из-за несанкционированной стихийной торговли в столичном метрополитене Федоренко может лишиться своей должности.

Как сообщал УНИАН, ранее глава КГГА опроверг распространенную в некоторых СМИ информацию о намерениях властей в ближайшие дни вдвое повыситьцену на проезд в киевском метрополитене - до 4 грн.

Федоренко был назначен исполняющим обязанности начальника киевского метрополитена 6 августа 2010 года, а 27 октября 2010 года был утвержден в должности начальника метрополитена.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в январе-марте 2014 года увеличило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,2 раза - до 237,4 млн грн со 106,8 млн грн, а в 2013 году киевский метрополитен также увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Столичный метрополитен в 2013 году увеличил перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 1,8% - до 536,2 млн человек.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на 2014 год с ожидаемым чистым убытком 724,91 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 794 единицы.