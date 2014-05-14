Преодоление коррупции на тендерах прекратит перебои в поставках инсулина - Кличко

Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко во время выступления на общем собрании Киевского благотворительного фонда «Диабетик».

Кличко отметил, что социальная защита человека в Украине сегодня не работает. Как пример – производство и выдача инсулина в столице пока саботируется.

«Наша цель – сломать коррупционные схемы. Главный механизм в борьбе с коррупцией – прозрачность в принятии решений, в частности по тендерным закупкам», – отметил политик.

Лидер «УДАРа» выразил уверенность, что станет мэром Киева. И реформы начнутся именно со столицы, в том числе и в сфере социальной защиты населения.

Читайте такжеКличко призвал всех украинцев мобилизоваться на выборы«За следующие полтора года в Киеве нужно показать результат: наполнить бюджет, побороть коррупцию, отремонтировать дороги, решить вопросы медицины, социальные вопросы. Это задача сложная, но мы сможем это сделать. Половина бюджета сегодня находится в тени. Деньги идут на «откаты». Нам нужно наполнить бюджет, чтобы были своевременные выплаты, в том числе социальные и медицинские. Это – ключевая задача», – отметил Виталий Кличко.

Во время общения с политиком больные диабетом предложили отменить тендеры при закупке инсулина или упорядочить и ускорить процедуру их проведения. В ответ Кличко отметил, что именно «общество должно решать, каким образом нужно делать закупки, чтобы ни в коем случае никто на этом не наживался».