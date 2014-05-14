У Кличко решили вернуть в бюджет Киева налог на доходы физлиц
«УДАР» будет настаивать на возвращении в бюджет Киева в полном объеме налога на доходы физических лиц, что позволит должным образом развивать городское хозяйство столицы.
Об этом заявил народный депутат Украины от «УДАРа» Валерий Карпунцов.
Он напомнил, что лидер «УДАРа» Виталий Кличко совместно с другими «ударовцами» еще в конце 2012 года зарегистрировал в парламенте соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 65 Бюджетного кодекса Украины (относительно доходов бюджета города Киева)», рассмотрение которого и принятие блокируются до сих пор. «Мы настаиваем на том, чтобы в доходы бюджета города Киева вместо предусмотренных 50% зачислялись 100% налога на доходы физических лиц, который платится в соответствии с Налоговым кодексом Украины на территории города Киева», – отметил Валерий Карпунцов.
По словам «ударовца», Европейская хартия местного самоуправления устанавливает, что местное самоуправление предусматривает право и реальную способность органов местного самоуправления осуществлять регулирование и управление существенной частью общественных дел, которые относятся к их компетенции. Кроме того, подчеркнул народный депутат, органы местного самоуправления имеют право на обладание достаточными собственными финансовыми ресурсами, а объем финансовых ресурсов органов местного самоуправления должен соответствовать функциям, предусмотренным Конституцией или законом.
Карпунцов напомнил, что органы местного самоуправления Киева и местные органы исполнительной власти в столице помимо реализации полномочий местного самоуправления реализуют и столичные функции. «Поэтому нелогично, что налог на доходы физических лиц зачисляется в доходы бюджета Киева лишь в объеме 50 процентов. Это в то время, как Севастополю, например, возвращалось 100%, городам Крыма республиканского значения и городам областного значения – 75%. Но органы местного самоуправления таких городов не обеспечивают такой объем полномочий, который осуществляют столичные органы местного самоуправления», – подчеркнул Валерий Карпунцов.
Он убежден, что недополучение бюджетом Киева средств не позволяет выполнить ряд городских целевых программ. «Вследствие этого тормозится развитие и надлежащее функционирование хозяйства Киева, не обеспечиваются потребности территориальной громады столицы, а органы публичной власти не выполняют качественно свои столичные функции. Поэтому «УДАР» будет настаивать на принятии соответствующего закона в кратчайшие сроки», – добавил Карпунцов.
В «УДАРе» также напомнили, что до 2010 года в столичный бюджет возвращались все 100% налога на доходы физических лиц. «Очевидно, команда Януковича после прихода к власти решила, что Киеву не нужны средства для развития хозяйства. Провластное большинство приняло закон, по которому стали оставлять столице лишь 50% такого налога», – подчеркнули в партии.