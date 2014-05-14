У Кличко решили вернуть в бюджет Киева налог на доходы физлиц

Об этом заявил народный депутат Украины от «УДАРа» Валерий Карпунцов.

Он напомнил, что лидер «УДАРа» Виталий Кличко совместно с другими «ударовцами» еще в конце 2012 года зарегистрировал в парламенте соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 65 Бюджетного кодекса Украины (относительно доходов бюджета города Киева)», рассмотрение которого и принятие блокируются до сих пор. «Мы настаиваем на том, чтобы в доходы бюджета города Киева вместо предусмотренных 50% зачислялись 100% налога на доходы физических лиц, который платится в соответствии с Налоговым кодексом Украины на территории города Киева», – отметил Валерий Карпунцов.

По словам «ударовца», Европейская хартия местного самоуправления устанавливает, что местное самоуправление предусматривает право и реальную способность органов местного самоуправления осуществлять регулирование и управление существенной частью общественных дел, которые относятся к их компетенции. Кроме того, подчеркнул народный депутат, органы местного самоуправления имеют право на обладание достаточными собственными финансовыми ресурсами, а объем финансовых ресурсов органов местного самоуправления должен соответствовать функциям, предусмотренным Конституцией или законом.

Карпунцов напомнил, что органы местного самоуправления Киева и местные органы исполнительной власти в столице помимо реализации полномочий местного самоуправления реализуют и столичные функции. «Поэтому нелогично, что налог на доходы физических лиц зачисляется в доходы бюджета Киева лишь в объеме 50 процентов. Это в то время, как Севастополю, например, возвращалось 100%, городам Крыма республиканского значения и городам областного значения – 75%. Но органы местного самоуправления таких городов не обеспечивают такой объем полномочий, который осуществляют столичные органы местного самоуправления», – подчеркнул Валерий Карпунцов.

Он убежден, что недополучение бюджетом Киева средств не позволяет выполнить ряд городских целевых программ. «Вследствие этого тормозится развитие и надлежащее функционирование хозяйства Киева, не обеспечиваются потребности территориальной громады столицы, а органы публичной власти не выполняют качественно свои столичные функции. Поэтому «УДАР» будет настаивать на принятии соответствующего закона в кратчайшие сроки», – добавил Карпунцов.

В «УДАРе» также напомнили, что до 2010 года в столичный бюджет возвращались все 100% налога на доходы физических лиц. «Очевидно, команда Януковича после прихода к власти решила, что Киеву не нужны средства для развития хозяйства. Провластное большинство приняло закон, по которому стали оставлять столице лишь 50% такого налога», – подчеркнули в партии.