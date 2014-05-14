В Киеве на Подоле из огнестрельного оружия ранили мужчину
17:31, 14 мая 2014Киев
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Сегодня в Подольском районе Киева из огнестрельного оружия ранили мужчину.
В Киеве на Подоле произошла перестрелка, один человек погиб - СМИ
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, инцидент произошел на улице Сагайдачного возле дома № 10.
Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу до приезда на место происшествия наряду милиции. По предварительным данным, у мужчины прострелена рука. Нападающий с места происшествия скрылся.
"По указанному адресу работают следственно-оперативные группы", - отметили в столичной милиции.
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