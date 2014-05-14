В Киеве на Подоле из огнестрельного оружия ранили мужчину

17:31, 14 мая 2014
Киев
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Сегодня в Подольском районе Киева из огнестрельного оружия ранили мужчину.

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Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, инцидент произошел на улице Сагайдачного возле дома № 10. 

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу до приезда на место происшествия наряду милиции. По предварительным данным, у мужчины прострелена рука. Нападающий с места происшествия скрылся. 

"По указанному адресу работают следственно-оперативные группы", - отметили в столичной милиции.

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