В Киеве на Подоле из огнестрельного оружия ранили мужчину

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, инцидент произошел на улице Сагайдачного возле дома № 10.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу до приезда на место происшествия наряду милиции. По предварительным данным, у мужчины прострелена рука. Нападающий с места происшествия скрылся.

"По указанному адресу работают следственно-оперативные группы", - отметили в столичной милиции.

Читайте такжеВ центре Киева во время перестрелки ранены трое