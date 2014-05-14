На месте Киевского ипподрома могут построить торговый центр IKEA - Бондаренко

Власти Киева планируют перенести Киевский ипподром за пределы столицы, а на его месте может появиться торговый центр IKEA.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Он отметил, что на сегодняшний день поменялось руководство ипподрома и сейчас рассматривается вопрос о дальнейшем формате его существования.

“Сегодня ипподром имеет перспективу. Какую? Я считаю, и специалисты, специалисты в этой сфере считают, что ипподромы в Украине в принципе не нужны. Когда их было 200 с лишком, это была система тотализаторов украинских, даже союзная тогда (система - УНИАН). Это были высокоприбыльные структуры, где играли на деньги, и часть этих денег поступала. Сегодня это игрушки, которые один или два раза в год используются...”, - сказал Бондаренко, добавив, что на Киевском ипподроме “были одни гонки при Черновецком и они были мошенническими”.

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Поэтому, по его словам, ипподром нужно трансформировать в систему конноспортивных клубов, где можно тренироваться, отдыхать и т.д.

“Спортивный клуб - туда и детей можно возить. Поэтому мы хотим выделить место на побережье Днепра за Киевом в хорошей природной зоне... И там создать прекрасный конноспортивный клуб. Но не за деньги Киева, а за деньги, например, фирмы ІКЕА, которая предварительно изучает возможность создания большого суперсовременного торгового центра на месте ипподрома. То есть, за инвестиционные средства - создание такого конноспортивного клуба под Киевом, а на месте ипподрома будет торговый комплекс ІКЕА. Они же давно хотели попасть в Киев”, - продолжил Бондаренко.

По просьбе журналистов уточнить, где именно рассматривается возможность разместить такой клуб, Бондаренко назвал Конча-Заспу. “Там уже есть подъезды. Там есть место такое. Коням на природе лучше, чем в Киеве”, - отметил председатель КГГА.

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Как сообщал УНИАН, 23 апреля с.г. председатель КГГА Владимир Бондаренко заявил журналистам, что в собственность Киева будет возвращен ряд объектов, в частности, Гостиный двор, Дом актера, Центр сердца, стадион «Старт» и ипподром.

“Мы ухватили и потянули за хвост Киевский ипподром, который похищался”, - сообщил он.

«Гостиный двор также, я сегодня был на Подоле и поставил задачу поднять всю юридическую базу, сын Януковича и его сторонники это делали», - отметил Бондаренко.

«У нас сегодня очень много работы в этом направлении», - добавил председатель КГГА.