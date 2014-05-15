На Подоле вчера ранили председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины

Об этом пострадавший сообщил азербайджанскому изданию АПА.

Тагиев отметил, что Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины проявили к нему интерес.

"Наряду с тем, что являюсь руководителем конгресса азербайджанцев, я руковожу и Ассамблеей национальностей. Наше заявление, озвученное на днях в Донецке, вызвало большой резонанс. Наверное, поэтому моя деятельность в Ассамблее наций в свете последних событий в Украине, вызывает беспокойство у некоторых сил", - заявил он.

По словам Тагиева, за 25 лет его предпринимательской деятельности в Украине никаких проблем не было, и сейчас нет.

"В бизнесе мои интересы не сталкиваются с интересами кого-либо. Наоборот, у меня много друзей. И в отельном секторе, и в использовании закупленных мною земельных участков принимаю участие я один", - добавил он.

Что касается самого инцидента, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины рассказал, что на Подоле он вышел из аптеку и собирался сесть в машину. Спустя мгновение, напротив появился другой автомобиль, окна которого открылись, а из них на Тагиева были направлены два пистолета с глушителями. Первым выстрелом он был ранен в плечо и, упав, хотел спрятаться под свою машину.

"Из авто вышел человек в маске и снова пытался выстрелить мне в голову, но я успел увернуться. Увидев собравшихся на месте происшествия людей, нападавшие скрались", - рассказал он.

Напомним, как сообщал УНИАН, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев был ранен на Подоле в Киеве.