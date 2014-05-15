У Кличко считают, что Киев должен ввести продажу земли через аукционы

Город должен в кратчайшие сроки ввести практику аукционов на землю и конкурс проектов для инвесторов, заявил депутат Киеврады VI созыва от «УДАРа» Андрей Странников.

Читайте такжеНа месте Киевского ипподрома могут построить торговый центр IKEA - Бондаренко«Все мы помним, как в 2008 году большинство Киеврады за несколько часов «раздерибанило» более тысячи гектар киевской земли, – напомнил Странников. – Они раздавались вопреки генеральному плану Киева. С каждым решением в него вносились изменения, что позволяло строить на участках, не приспособленных к тому или иному типу строительства, то, что было интересно инвестору».

Подобные сделки стали серьезным ударом по городскому бюджету, который недополучил миллионы гривен. По словам «ударовца», это проблема с «двойным дном»: все участки продавались по заниженным ценам. И сейчас земли, кот которые город пытается продать по реальной стоимости, чтобы наполнить бюджет, никому не интересны. Владельцы коррупционно проданной по дешевке земли демпингуют. По сути, городская громада теряет деньги второй раз.

По мнению Андрея Странникова, коррупцию в земельной сфере может остановить ряд механизмов, основанных на жестком контроле и мотивировке строительства. «Во-первых, город должен максимально быстро ввести практику аукционов на землю и конкурс среди инвесторов. Это должны быть соревнования конкретных проектов, а не гипотетических участков. Инвестор, который получит тот или иной участок, должен знать, что на нем можно строить и предложить соответствующий проект. Только после его изучения и утверждения должна выделяться земля», – отметил Странников.

Кроме этого, Киеврада должна утвердить генеральный план города. Именно жонглирование генпланом позволило беспрепятственно разрастись земельной коррупции. «Вместе с тем этот документ не должен легализовать решения, принятые предыдущей Киеврадой. Во времена Черновецкого было внесено более 1,5 тысячи изменений в генеральный план Киева. Практически каждый земельный участок «выгрызался» из общего генерального плана и ему предоставлялся статус того, чего хотел инвестор», – отметил «ударовец».

Странников отметил, что все незаконно выделенные участки должны быть возвращены в коммунальную собственность. «Существует несколько путей решения этого вопроса. Можно отменить решение Киеврады или предложить арендатору отменить договор аренды. Возможно, придется применить какие-то компенсаторные механизмы. Если не удастся – будем судиться. Для суда мы найдем основания, потому что очень много земельных участков были предоставлены с нарушением действующего законодательства», – убежден Андрей Странников.