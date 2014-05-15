Мэр Львова: Киев может выйти на уровень Праги или Вены через 8 лет

Гостем клуба стал городской голова Львова Андрей Садовый.

Студентам, преподавателям и профессорам, пришедшим на встречу, мэр Львова рассказал рецепт, как можно вывести украинские города на европейский уровень и укрепить государство. Для этого, по словам Садового, надо изменить политику самоуправления в городах и тщательно подбирать кадры, как в управленческих структурах, так и в депутатском корпусе, а также существенно сократить количество партий.

Читайте такжеНа месте Киевского ипподрома могут построить торговый центр IKEA - Бондаренко«Перед каждыми выборами меняется законодательство, - напомнил Андрей Садовый. – Это в корне неправильно. Должна быть одна норма, прописанная в Конституции Украины. В нашей стране 220 политических партий, а должно быть 5-6».

Также городской голова Львова сказал, что нужно сделать, чтобы столица Украины вышла по комфортности и безопасности на уровень Праги и Вены: «Для этого необходимо 8 лет тяжелой ежедневной работы. Это при том условии, что во власти Киеве будут люди, которыми смогут гордиться горожане. Можно написать прекрасные программы и стратегии, но если нет лидеров, то вряд ли из этого что-то получится».

Кроме этого, городской голова Львова подчеркнул, что Украина станет сильной только тогда, когда городами будут управлять профессионалы, которые любят свою Родину, любят людей, много работают и хотят, чтобы их край развивался.

«Чтобы Украина была успешной, важно, чтобы успешными были все ее регионы, все города. Других вариантов быть не может. Мой вариант развития очень простой – сильные города и сильное общество», - акцентировал мэр Львова.

Градоначальник Львова ответил на множество вопросов участников дискуссии, среди которых и грядущие выборы Президента, и шаги, которые нужно сделать, чтобы сохранить страну. Относительно последнего Андрей Садовый сказал: «Если посмотреть на политику прошлых лет, то мы увидим, что страну постоянно разделяли. В разных регионах распространялась разная информация. Сегодня Украина разделена. Чтобы быть сильными – мы должны быть едиными, говорить друг с другом и, главное, слышать друг друга».

Справка: Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП) была создана в 1989 году, как негосударственное высшее учебное и научно-исследовательское заведение, которое профессионально занимается проблемами менеджмента и бизнеса. МАУП – самый большой частный вуз Украины. При МАУП уже несколько лет работает Дискуссионный клуб, куда для диалога со студентами и педагогическим составом приходят политики, финансисты, успешные менеджеры, ученые, социологи, юристы и т.д., люди, которым небезразличны проблемы Украины и общества.