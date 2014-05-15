Средств в бюджете Киева хватит на полгода, одним из источников поступлений могут стать МАФы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА Владимир Бондаренко сказал на встрече с главами церквей Украины.

“В Киеве финансирования, приблизительно, на полгода, больше нет. Нужно искать деньги. Оказывается, что 2,5 тысячи земельных участков, выделенных Киевсоветом, сознательно недооформлены владельцами, и они не дают никакой прибыли в бюджет города. Потому что граждане и организации, которые их получили, не хотят заниматься дооформлением, поскольку каждому из заместителей председателя КГГА нужно занести взятку. Я уже уволил двух заместителей - Кучука и Пузанова, а Крамаренко ищу. Он пока что прячется в больнице”, - сказал Бондаренко.

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Также он добавил, что в случае отказа владельцев дооформить земельные участки, эти земли будут возвращены в городской фонд и выделены другим.

Кроме того, Бондаренко сказал, что еще одним источником поступлений в городской бюджет могут стать платежи от работы МАФов, поскольку на сегодняшний день их владельцы не платят в городской бюджет никаких средств, вместо этого с каждого киоска вынуждены платить ежемесячно тысячу долларов так называемым “крышевальщикам”.

“Один, прокурор, имеет 500 таких киосков, другой, начальник милиции - 200, есть там и народные депутаты”, - сказал председатель КГГА.

Он также добавил, что владельцы киосков должны платить в городской бюджет хотя бы по 1 тыс. грн, и в таком случае ежемесячно в бюджете будет 36 млн грн.