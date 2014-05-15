В Киеве нужно применять такие технологии очистки воды, чтобы ее можно было пить из-под крана - Кличко

Он отметил, что вопрос качества и доступности воды в Киеве крайне важен и беспокоит многих киевлян. «Я такой же потребитель воды, как и миллионы других киевлян. К сожалению, воду из-под крана в столице пить невозможно. Поэтому одна из задач для меня – сделать так, чтобы воду можно было пить из-под крана», – отметил Виталий Кличко.

Политик отметил, что во многих странах мира в дома поставляется именно питьевая вода. Лидер «УДАРа» также подчеркнул, что общался со специалистами по современным методам очистки воды. «Технологии очистки воды хлором устаревшие. И в мире они не используются. Ведь хлор – это яд. На Западе существует много ноу-хау в сфере очистки воды. И их нужно применять в Киеве, если мы хотим видеть его современным европейским городом», – отметил Виталий Кличко.

Одновременно в Киевводоканале уверяют, что производят питьевую воду, которая соответствует всем стандартам, но из-за аварийного состояния коммунальных сетей к киевлянам попадает вода уже не такого качества. «Мы берем воду, грубо говоря, из лужи и доводим ее до качества питьевой с помощью двухстадийной технологии очистки. Но для достижения европейского качества воды на всех наших сооружениях должна пройти полная техническая реконструкция. Чтобы воду из-под крана можно было пить не только здесь, на станции, а и у любого столичного потребителя дома», – отметил начальник Деснянской водопроводной станции Валерий Оленченко.

Гендиректор Киевводоканала Андрей Билык отметил, что сегодня в Киеве один из самых низких тарифов на водоснабжение. «Киевляне платят за один кубометр воды 3,18 грн, что вдвое ниже затрат себестоимости. И это сказывается на уровне зарплат наших сотрудников, которые получают небольшую заработную плату по сравнению с представителями других отраслей», –сказал Билык.

После общения с коллективом водоканала лидер «УДАРа» посетил Деснянскую водопроводную станцию​​, осмотрел процесс очистки воды, которой ежедневно пользуются киевляне, и обсудил с руководством предприятия актуальные проблемы Киевводоканала.