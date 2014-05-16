В Киеве в квартире обнаружили тело мужчины со связанными ногами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, тело обнаружила знакомая потерпевшего и позвонила по телефону по спецлинии «102».

По вызову выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского районного управлений киевской милиции.

Читайте такжеУ умершего в метро киевлянина в спине обнаружили иглу от шприцаНа месте происшествия правоохранители установили, что потерпевший - 43-летний владелец квартиры. По результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы его смерть была насильственной. Кроме того, у мужчины скотчем были связаны ноги.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК Украины (убийство). В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.