Перед Киевом стоит вопрос восстановления жизни после Евромайдана - Матиос

Об этом заявила народный депутат от «УДАРа» писательница Мария Матиос во время встречи с педагогами в Киевском университете имени Гринченко.

«Киев стоит перед проблемой упорядочения своей жизни после Евромайдана. Я бы очень хотела, чтобы город получил руководителя, имя которого не будет вызывать сомнения в том, что этот человек будет думать о Киеве. Никто не имеет такой интуиции, как учитель, и вы должны чувствовать человека, его искренность и открытость», – отметила Матиос.

Депутат отметила важность шага Виталия Кличко отказаться от участия в президентских выборах в пользу Петра Порошенко. «Когда-то политологи скажут, что в 2014 году имел место политический подвиг, что именно Кличко ввел в украинской политике новые правила игры. Он сумел погасить свои амбиции ради высшей цели, когда на пике наибольшего доверия народа к политикам он снял свою кандидатуру в пользу того, чей рейтинг оказался выше», – заявила Матиос.

Кроме того, Мария Матиос отметила, что сейчас крайне важно на законодательном уровне предоставить военным, которые принимают участие в АТО, статус участника боевых действий. «У наших ребят нет социального страхования. У них нет уверенности, что если они будут ранены или погибнут, их семьи получат хоть какую-то помощь. Уже два месяца, как «УДАР» подал законопроект, который предлагает приравнять наших ребят к участникам боевых действий. Он прошел первое чтение, но для второго нет голосов. Почему? Ибо нет совести. Это настоящее диверсантство», – отметила писательница.