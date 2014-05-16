Более 90% киевлян против торговли на входах и выходах станций метро - КГГА

Первый заместитель председателя КГГА Богдан Дубас вместе с заместителем председателя КГГА Михаилом Костюком провели общее межведомственное совещание по вопросу обеспечения беспрепятственного доступа к входам и выходам из метро и в подземных переходах.

«Ситуация со стихийной торговлей на входах и выходах из метро и в подземных переходах столицы не выдерживает никакой критики. Мало того, что они заграждают проход пассажирам, это еще и угрожает безопасности людей, поскольку, установленные с нарушением, эти объекты блокируют или значительно суживают выходы для эвакуации, мешают подъездам пожарных машин и скорых. Поэтому городская власть взяла под контроль решение этого неотложного вопроса», - отметил Дубас.Читайте такжеПрокуратура требует от киевских властей навести порядок с МАФами

В настоящее время работники КП «Киевский метрополитен» и КК «Киевавтодор» выполнили работы по нанесению на всех входах и выходах на станциях столичной подземки ограничительных линий эвакуационных путей.

Всего нанесена 161 ограничительная линия возле входов и выходов на 50 станциях метрополитена.

Также представители КП «Киевдорсервис» устанавливают дорожные знаки «Стоянка запрещена» на тротуарах возле станций метрополитена.

Районные в г. Киеве государственные администрации налаживают сотрудничество с КП «Киевский метрополитен», РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Государственной инспекцией по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в г. Киеве, ГУ Госсанэпидслужбы г. Киева относительно принятия мер на территориях, прилегающих к станциям метрополитена, по демонтажу самовольно размещенных временных сооружений и ликвидации торговли с рук.Читайте такжеВ Киеве 20 тысяч киосков угрожают безопасности людей - КГГА

Кроме того, 12 мая работники Департамента транспортной инфраструктуры, Службы перевозок КГГА и КП «Киевский метрополитен» начали изучения общественного мнения о целесообразности ведения торговли возле входов и выходов из метро и на подходах к остановкам общественного транспорта.

Согласно предварительным результатам опроса, из 1000 киевлян более 90% высказались против торговли на входах и выходах станций метрополитена.

Также все желающие могут загрузить анкету на сайте КГГА, заполнить ее и послать по электронному адресу Департамента транспортной инфраструктуры: dti@kievcity.gov.ua