В Киеве из-за ливня подтоплены три улицы
Из-за интенсивного ливня ночью 16 мая в столице было зафиксировано 17 мест локальных подтоплений во всех районах города. По состоянию на утро, частично подтопленными оставались три улицы: Кировоградская, Автозаводская и Богатырская.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В пресс-службе заметили, что движение общественного транспорта по дорогам Киева на утро пятницы было полностью обеспечено.
По данным пресс-службы, работники дорожно-ремонтных служб предприятий «Киевавтодора» проводят работы по устранению последствий интенсивных ливней и профилактические мероприятия для обеспечения работы насосных станций.
В пресс-службе отметили, что в местах разрытий, расположенных на улицах с продольным уклоном, вымыта почва и имеются проседания. Значительные наносы почвы на дорогах зафиксированы на ул. Протасов Яр, Глубочицкой, Фрунзе, Киквидзе, Железнодорожном шоссе, Боженко, Горького, Изюмской и других.
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На протяжении дня дорожники восстанавливают аварийные участки балансовых дорог, очищают ливнестоки от песка и мусора в заниженных местах.
В целом, в работах задействованы 68 работников гидротехнических служб, 160 работников дорожных служб и более 200 работников служб содержания автомобильных дорог.
В «Киевавтодоре» также добавляют, что, в связи с сохранением сложных метеорологических условий, ответственные работники предприятий корпорации и рабочие гидротехнических служб будут дежурить в круглосуточном режиме. В состоянии готовности находятся и соответствующие машины и механизмы.
За минувшие сутки в столице выпало 45 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы.