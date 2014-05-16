В Киеве из-за ливня подтоплены три улицы

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе заметили, что движение общественного транспорта по дорогам Киева на утро пятницы было полностью обеспечено.

По данным пресс-службы, работники дорожно-ремонтных служб предприятий «Киевавтодора» проводят работы по устранению последствий интенсивных ливней и профилактические мероприятия для обеспечения работы насосных станций.

В пресс-службе отметили, что в местах разрытий, расположенных на улицах с продольным уклоном, вымыта почва и имеются проседания. Значительные наносы почвы на дорогах зафиксированы на ул. Протасов Яр, Глубочицкой, Фрунзе, Киквидзе, Железнодорожном шоссе, Боженко, Горького, Изюмской и других.

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На протяжении дня дорожники восстанавливают аварийные участки балансовых дорог, очищают ливнестоки от песка и мусора в заниженных местах.

В целом, в работах задействованы 68 работников гидротехнических служб, 160 работников дорожных служб и более 200 работников служб содержания автомобильных дорог.

В «Киевавтодоре» также добавляют, что, в связи с сохранением сложных метеорологических условий, ответственные работники предприятий корпорации и рабочие гидротехнических служб будут дежурить в круглосуточном режиме. В состоянии готовности находятся и соответствующие машины и механизмы.

За минувшие сутки в столице выпало 45 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы.