КГГА назначила нового начальника столичного метрополитена

Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммунального предприятия «Киевский метрополитен», сегодня председатель горгосадминистрации Владимир Бондаренко встретился в Администрации метрополитена с руководящим составом и представителями трудового коллектива столичной подземки.

Во время встречи Бондаренко рассказал о кадровых изменениях в Киевском метрополитене. Распоряжением от 14 мая 2014 года № 34 на должность начальника метрополитена назначен Казюлькин.

Читайте такжеБолее 90% киевлян против торговли на входах и выходах станций метро - КГГА

В свою очередь, Казюлькин пообещал коллективу приложить все усилия для стабильной и согласованной работы предприятия и сохранения социальных гарантий для работников.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Бондаренко заявил, что уволил Владимира Федоренко с должности руководителя Киевского метрополитена.

Читайте такжеКГГА опровергает сообщение о подорожании проезда в метро

15 мая Бондаренко объяснил, что уволил Федоренко за непрозрачные схемы закупок.

Федоренко был назначен исполняющим обязанности начальника Киевского метрополитена 6 августа 2010 года, а 27 октября 2010 года он был утвержден на должности начальника метрополитена.