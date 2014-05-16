Сегодня с 18.00 движение транспорта на Южном мосту в Киеве ограничат
17:33, 16 мая 2014Киев
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Выполнение работ по ремонту деформационного шва на Южном мостовом переходе через реку Днепр, в связи с неблагоприятными погодными условиями, было перенесено на сегодня, 16 мая.
Движение на Южном мосту временно ограничат / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По данным пресс-службы, работы планируется начать в 18:00 и завершить к 12:00 следующего дня, 17 мая.
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По этой причине движение автотранспорта на указанный период времени в первой и второй полосах движения (в направлении с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе) частично будет ограничено.
КК «Киевавтодор» просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и, при возможности, избирать другие маршруты движения во избежание неудобств.
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