90% киевлян собираются проголосовать на выборах мэра Киева - опрос

90% киевлян собираются проголосовать на выборах мэра Киева 25 мая, в т.ч. 79% безусловно собираются посетить избирательные участки.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опросы, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 3 по 6 мая 2014 г.

Согласно результатам, если бы выборы Киевского городского головы проходили в начале мая, то безусловную победу одержал бы лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, за которого проголосовали бы 40% всех киевлян (или 60% тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором). Второе-четвертое места с существенным отрывом от лидера делят лидер «Европейской партии» Николай Катеринчук (6%), председатель КГГА Владимир Бондаренко (6%) и экс-мэр Киева Александр Омельченко (5%), народный депутат Леся Оробец (2,6%).

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25% жителей столицы не определились, кого поддерживать на выборах мэра Киева. Причем среди них 85% намерены голосовать.

Опрос показал, что 50% киевлян считают, что с 1996 года лучшим мэром столицы был Омельченко. На условном втором месте – Александр Попов, которого назвали 16% респондентов. 68% киевлян худшим руководителем города считают Леонида Черновецкого.

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Исследование выявило, что основной проблемой города является улучшение экономики (30% киевлян считают, что именно это должно быть приоритетом следующего мэра). Достаточно важными являются также улучшения доступа к медицинской помощи (19%), искоренение коррупции (18%), создание рабочих мест (18%), оптимизация работы городских служб (18%), ремонт дорог и строительство развязок (16%).

*** Киевский международный институт социологии (КМИС) с 3 по 6 мая 2014 г. по заказу клиента провел репрезентативный опрос взрослого населения города Киева в возрасте 18 лет и старше. Методом компьютеризованных телефонных интервью (CATI) было опрошено 1003 респондента.