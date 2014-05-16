Кличко побывал на заводе, где когда-то работал

«Я очень рад снова сюда прийти. Более 20 лет здесь не был. А когда-то перед армией я здесь работал в 415 цеху. Получил профессию слесаря-инструментальщика», – отметил Виталий Кличко.

Он осмотрел цеха и музей завода, посетил свое прежнее рабочее место, пообщался с работниками и руководством завода.

Кличко встретился с директорами предприятий ВПК Киева, среди которых заводы «Артем», «Арсенал» , «Электроприбор», «Киевский завод автоматики имени Петровского», «Элмиз», «Стройдормаш».

«Я хотел бы выстроить отношения с каждым киевлянином, тем более с крупными предприятиями, на которых работает большое количество людей. Эти предприятия нужно возрождать и давать возможность им развиваться, чтобы создавались рабочие места, чтобы росли производство и экономика в целом. Не секрет, что откаты, коррупционные схемы убивают малый и средний бизнес и государственные предприятия. Они разворовываются, банкротятся с одной целью – и это не возрождение производства, а захват помещений и земли которая в Киеве дорогая», – отметил Виталий Кличко.

Он призвал присутствующих руководителей предприятий приобщаться к команде «УДАРа» и предоставлять свои предложения по развитию их заводов. И заверил, что новая столичная власть всячески будет способствовать их реализации.

В свою очередь директора предприятий отметили, что их продукция остается конкурентной, но одновременно 98% составляют заказы иностранных государств. Они пожаловались лидеру «УДАРа» на непрозрачность в проведении тендеров и чрезмерное налоговое давление, а также нежелание центральной и местной власти выходить на диалог. Кроме того, руководители заводов отмечали необходимость закрепить землю за предприятиями, при этом выразив готовность уменьшить земельные площади.

«Наша ключевая задача – разрушить коррупцию. Все тендеры должны быть открытыми. И нам нужно вернуть Киеву налог на доходы физических лиц, который взимается со столицы. А это 8 млрдгрн ежегодно – деньги, которые можно было бы направить на ремонт дорог, строительство, развитие инфраструктуры», – отметил Виталий Кличко.

Вместе с Кличко радиозавод посетил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Я много лет жил в Киеве, призывался в армию здесь неподалеку, на ДВРЗ. Я не только люблю Украину и верю в нее и в ее людей. Здесь живут трудолюбивые, талантливые, справедливые люди, которых я встречал. У Киева огромный потенциал. Это один из лучших городов мира. И то, что Кличко не пошел сразу в Президенты, а решил баллотироваться в мэры, означает, что в политику он пришел всерьез и надолго. Я очень уважаю выбор Кличко и убежден, что он будет успешным мэром Киева», – отметил Саакашвили.