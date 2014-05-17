Сегодня в Киеве будут праздновать День Европы

Как передает корреспондент УНИАН, общегородские мероприятия по случаю Дня Европы в Киеве начнутся в 11 часов в Национальном культурно-художественном и музейного комплексе «Мистецький Арсенал» на улице Лаврской, 12.

Традиционно на праздник приглашены представители посольств государств-членов Европейского Союза, центральных органов исполнительной власти, руководство КГГА, общественность города.

В частности, планируется, что в праздновании Дня Европы примут участие премьер-министр Арсений Яценюк, и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, руководитель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, посол Бельгии в Украине Яна Зикмундова.

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Программой предусматривается организация фотовыставки «Украина на пути к Европе», Международного фестиваля искусств «24 карата», экспозиции «Киев туристический», фестиваля ремесленников и народных умельцев и конкурса детского рисунка. В рамках празднования Дня Европы состоится панельная дискуссия с дипломатами и экспертами.

В рамках фестиваля искусств выступят детские ансамбли, творческие коллективы юных мастеров, которые презентуют киевлянам творчество, колорит и самобытность танцевальных культур Европы и всех областей нашей страны.

Вниманию жителей и гостей столицы – информационно-консультативный центр «Дискуссионный клуб». Здесь все желающие смогут пообщаться с представителями посольств стран-членов Евросоюза на актуальные темы евроинтеграции, получить тематическую печатную продукцию познавательного, культурного и просветительского характера.

Рядом с главной сценой на локации «Киев туристический» состоится презентация туристических возможностей города. В форме разнообразных и многочисленных презентаций, викторин, лотерей и мини-экскурсий можно будет узнать о столице Украины много интересной и полезной информации. Рядом, в павильоне «Украинская книга», ведущие украинские издательства представят актуальные и интересные книги лучших отечественных авторов, которые можно будет сразу и приобрести.

В рамках Дня Европы на территории «Мистецького Арсеналу» будет проходить ряд мастер-классов по лозоплетению, лепке из глины, гончарному, кузнечному искусству, резьбе по дереву, батику и оригами.

Культурный центр ведущих стран ЕС презентует возможности интернационального образования и сотрудничества для украинцев. Представители международного центра BritishCouncil проведут консультации для всех желающих по вопросам учебы и совместной деятельности.

В целом на протяжении дня в «Мистецькому Арсеналі» будут происходить разные праздничные действа, в частности, выступления детских и фольклорных коллективов столицы с творческими номерами, интересные конкурсы, игротеки, скаутские мастер-классы и многое другое.