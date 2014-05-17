В Киеве открыли новый троллейбусный маршрут, курсирующий до Лукьяновки

В Киеве сегодня открылся новый троллейбусный маршрут №6, который будет курсировать от остановки «Диагностический центр», что на ул. Кондратюка, до остановки «Станция метро «Лукьяновская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Длина маршрута достигает 9,5 км, время проезда между конечными остановками – 36 минут. На маршруте в рабочие дни в часы пик будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения 7-8 минут. В выходные на маршрут будут выходить 8 единиц транспорта, интервал движения - 9-10 минут.

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Кроме того, отныне троллейбусы №18 будут ездить по продленному маршруту в направлении Диагностического центра. То есть открыта часть троллейбусной линии от площади Тараса Шевченко (по проспекту Маршала Рокоссовского и улице Кондратюка) до Диагностического центра и Киевской городской клинической больницы №8.

То есть, отныне пассажиры смогут добраться от Майдана Незалежности до Диагностического центра без пересадок на площади Шевченко, что улучшит транспортное обслуживание киевлян, которые живут в этом районе или посещают Диагностический центр и КГКБ №8.

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Присутствующий на открытии новых троллейбусных маршрутов председатель КГГА Владимир Бондаренко отметил, что пока существующая транспортная система Киева не учитывает общих требований к такому мегаполису относительно баланса разных видов транспорта: наземного и подземного, в наземном - электрического и бензинового. “Мы начали процесс развития муниципального транспорта, надеемся, что первые результаты киевляне ощутят в ближайшее время», – отметил он.