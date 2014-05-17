В Киеве прошел мегамарш вышиванок
20:40, 17 мая 2014Киев
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По словам участников, он - самый массовый за всю историю таких собраний в Киеве.
Сегодня, 17 мая, пройтись по центру столицы от Золотых ворот до Мариинского парка пришли более тысячи человек в вышитых рубашках.
Фотогалерея "Мегамарш вышиванок в Киеве"
Таким образом участники хотели показать единство востока и запада Украины, а также верность украинским традициям. Впрочем, не обошлось без политики. Некоторые участники подготовили плакаты с призывами прекратить беспорядки на востоке Украине, сообщает 5 канал.
На протяжении всего маршрута участники останавливались возле достопримечательностей в столице - чтобы спеть гимн Украины. Завершился марш вышиванок в Мариинском парке концертом фольклорных и рок-групп.
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