В Киеве сделали самый длинный вафельный торт

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Над произведением трудились жители киевского района Троещина. Рекорд был занесен в Книгу рекордов Украины. Мероприятие было приурочено к 20-й годовщине празднования Международного дня семей.

В рамках празднования провели ярмарки детского творчества и праздничный концерт. Также состоялся благотворительный сбор одежды, продуктов и других необходимых вещей для семей из Славянска и Краматорска, городов в Донецкой области, практически захваченных пророссийскими боевиками.

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Атмосфера мероприятия была очень дружественной, все желающие могли полакомиться сладким плодом, который символизировал флаг Украины.