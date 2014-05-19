В Киеве сделали самый длинный вафельный торт
07:59, 19 мая 2014Киев
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В Киеве в воскресенье установили новый рекорд в номинации «самый Длинный в Украине вафельный торт» - его длина составила 22 метра.
В столице сделали длиннющий вафельный торт / Кадр из видео "Радио Свобода"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Над произведением трудились жители киевского района Троещина. Рекорд был занесен в Книгу рекордов Украины. Мероприятие было приурочено к 20-й годовщине празднования Международного дня семей.
В рамках празднования провели ярмарки детского творчества и праздничный концерт. Также состоялся благотворительный сбор одежды, продуктов и других необходимых вещей для семей из Славянска и Краматорска, городов в Донецкой области, практически захваченных пророссийскими боевиками.
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Атмосфера мероприятия была очень дружественной, все желающие могли полакомиться сладким плодом, который символизировал флаг Украины.
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