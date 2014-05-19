В районах Киева сформируют постоянные народные патрули

О такой инициативе рассказал Владимир Жмак - заместитель главы Союза ветеранов Афганистана «Миссия», кандидат в депутаты Киевского городского совета по 43-му избирательному округу от партии «УДАР Виталия Кличко».

«В дни Майдана в разных районах Киева спонтанно формировались отряды самообороны, и они доказали свою эффективность. Сейчас ситуация успокоилась, самооборона большинства районов прекратила патрулирование. Однако киевляне не чувствуют себя в полной безопасности на улицах родного города. На встречах с жителями Борщаговки мне часто задают вопросы, касающиеся безопасности жителей микрорайона и, в частности, детей», - рассказал Владимир Жмак.

По его словам, в результате таких встреч и возникала идея возродить народные дружины, которые занимались бы патрулированием микрорайона на постоянной основе. «У нас на Борщаговке есть клуб «Десантник», в котором мои побратимы, ветераны-«афганцы», проводят военно-патриотическую работу с молодежью. По аналогии с этим клубом мы организуем работу с подростками и сформируем патрули, в состав которых будет входить местная молодежь и один-два опытных «афганца». Уверен, что уровень безопасности в районе, особенно в вечернее и ночное время, значительно повысится», - говорит Владимир Жмак.

По его словам, в будущем планируется расширить сеть военно-патриотических клубов по всему Киеву. «Молодежь очень охотно идет в такие клубы. И это очень позитивный момент, поскольку так мы сможем воспитывать настоящих патриотов и защитников своей семьи, своего дома, своего города и своей страны. Я считаю, если молодое поколение телевизору и компьютерным играм, подворотням и улицам предпочитает занятия спортом и военно-патриотическую подготовку - у государства большое будущее. Задача властей, общественных организаций – поддержать патриотический порыв молодежи», - отметил Владимир Жмак.

Он также подчеркнул, что после того, как в Киеве появится муниципальная милиция (создание такой структуры, подчиненной Киевраде и финансируемой из городского бюджета, является одним из пунктов программы «УДАРа» и кандидата в мэры Виталия Кличко), народные дружины будут патрулировать улицы столицы вместе с правоохранителями.