Студенты из Донецкой области провели майские каникулы в Киеве и Львове

Участники проекта жили в гостях у столичных и западноукраинских студентов, членов общественной организации «Студенческий координационный совет». За четыре дня экскурсионной программы гости из Донецкой области посетили в Киеве Андреевский спуск, Ботанический сад, выставку «Кодекс Межигорья» в Национальном художественном музее, Парк славы, музей Голодомора и Майдан Независимости, а во Львове – Оперный театр и этнографический музей под открытым небом «Шевченківський гай». Кроме того, в рамках поездки состоялась встреча-дискуссия со специальным гостем проекта – вокалисткой группы «Крихітка» Сашей Кольцовой.

По словам одного из инициаторов, кандидата в депутаты Киевского горсовета по округу №59 Андрея Супруна, познавательные визиты студентов и преподавателей из небольших городов Востока Украины в Киев и западные регионы пока не удалось сделать более масштабными из-за опасения участников по поводу безопасности визитов. Но по результатам первой поездки все тревоги гостей удалось развеять, ни одно из их негативных ожиданий не оправдалось.

Ольга Прокопенкова, помощник городского головы г. Димитрова, активно участвовала в организации поездки. «Ситуация с антиукраинской пропагандой в нашем регионе настолько сложная, что разговоры и разъяснения уже неэффективны. Но страх перед мифическими бандеровцами лечится - нужно поехать и собственными глазами увидеть, как обстоят дела в Киеве и на западе страны. Наша группа вернулась из поездки с пониманием того, что между востоком и западом Украины не должно быть вражды, у нас одинаковые проблемы и общий путь к их преодолению», - делится Ольга своими соображениями об инициативе. – «Мы надеемся на то, что первый успешный опыт станет хорошим примером и сделает последующие поездки еще более массовыми и полезными».

Помимо поездок по Украине, активисты проекта планируют организацию поездок за границу, чтобы познакомить жителей восточных областей Украины с европейской культурой и образом жизни.