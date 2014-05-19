Кличко пообещал, что поможет отремонтировать столичный велотрек и вернуть его городу

Лидер партии «УДАР», кандидат в мэры Киева Виталий Кличко поддержал инициативу общественности создать фонд для сбора средств на реконструкцию столичного велотрека. Об этом он заявил во время акции в защиту велотрека.

"Я присоединяюсь к инициативе. Внесу свои средства и обращаюсь ко всем киевлянам, кто имеет желание и возможность, с призывом помочь сохранить и восстановить единственный в столице велотрек. Я лично буду гарантировать публичность и прозрачность сбора средств и их расходов. Эта информация будет доступна для всех киевлян", - отметил Кличко.

Лидер "УДАРа " отметил, что знаком с проблемой разрушения столичного велотрека. И подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы отремонтировать велотрек и вернуть его городу.

"В 2006 году эту площадку продали, несмотря на протесты общественности. И рядом началась застройка. Построили высотку, которую уже несколько лет не могут сдать в эксплуатацию. Развитие спорта является приоритетом в моей программе. И сохранение стадиона "Старт", который хотят забрать, разрушить и застроить, и возвращение велотрека в собственность города. И я приложу все усилия, чтобы отремонтировать велотрек и вернуть его городу. Чтобы все желающие приходили сюда, тренировались и показывали хорошие спортивные результаты", - сказал Виталий Кличко.

Политик рассказал, что для него недавно изготовили велосипед. Но из-за нехватки времени Кличко еще не успел на нем покататься. "Мне подарили карбоновый велосипед. Немецкая фирма сделала его специально под меня, ведь стандартные мне маловаты. Написали письмо: приезжайте, заберите. А я не могу никак доехать", - отметил кандидат в мэры Киева.

Кличко подчеркнул, что киевляне хотят, чтобы скверы, парки, спортивные сооружения не уничтожались и оставались в собственности города. А для этого, по словам лидера "УДАРа", нужно прежде всего вернуть Киеву самоуправление.

"При отсутствии самоуправления нет гарантий, что на месте вашей детской площадки или сквера не появится котлован. Потому что кто-то так решил. А жителям нужен сквер, детсад или велотрек, как здесь. Но их мнение никого не интересует. Киевляне должны влиять на процессы, которые происходят в городе. Киев должен стать современным городом, комфортным для всех. Вместе с тем нам нужно сохранить все исторические ценности и достопримечательности", - сказал Кличко.