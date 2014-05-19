Центр Киева станет пешеходной зоной - Глава КГГА

Об этом он сообщил в ходе заседания Дискуссионного клуба при Международной академии управления персоналом (МАУП).

«Сегодня в Киеве много проблем, - подчеркнул он. – В последнее десятилетие нашу столицу хаотично застраивали и делили. Безжалостно нарушали Генеральный план Киева, незаконно присваивали здания и земельные участки. Теперь мы работаем в обратном направлении. Путем судебных решений возвращаем все то, что было разграблено за эти годы».

Владимир Бондаренко отметил, что собирается изменить отношение к столице Украины. При этом добавил, что центральная часть Киева должна стать пешеходной, арку Дружбы народов нужно снести, а на ее месте построить церковь, которая там когда-то располагалась. «Я бы хотел, чтобы молодежь в Киеве сегодня получила совершенно другие условия культурной жизни. Считаю, что Дом профсоюзов тоже нужно снести, так как здание находится в аварийном состоянии. Центр города должен стать культурной зоной. Там нужно создать условия для молодого поколения. Должен быть доступ к WI-FI и все то, что нужно молодежи».

При этом градоначальник подчеркнул, что центр Киева должен быть не местом развлечения, а историческим и культурным мемориалом. «Никаких танцевальных площадок, «йолок» и всего остального на земле, залитой кровью, не будет. Я думаю, что все понимают, что это святое место и там будет Мемориал памяти «Небесной сотни».

Справка: Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП) была создана в 1989 году, как негосударственное высшее учебное и научно-исследовательское заведение, которое профессионально занимается проблемами менеджмента и бизнеса. МАУП – самый крупный негосударственный вуз страны. При МАУП уже несколько лет работает Дискуссионный клуб, куда для диалога со студентами и педагогическим составом приходят политики, финансисты, успешные менеджеры, ученые, социологи, юристы и т.д., люди, которым небезразличны проблемы Украины и общества.