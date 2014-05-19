Более 80% киевлян поддерживают ликвидацию незаконной торговли возле метро - опрос

Более 80% киевлян высказались за ликвидацию незаконной торговли на подходах к метро, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, возле станций метрополитена проводился опрос относительно целесообразности ведения торговли на подходах к метрополитену и к остановкам общественного транспорта.

Изучение общественного мнения проходило с 13 до 16 мая. На протяжении этого времени работники Департамента транспортной инфраструктуры опросили 2253 человека, из которых 81% готовы поддержать действия власти по ликвидацию мест незаконной торговли.

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75% респондентов заявили, что им мешают пройти к остановкам и метро многочисленные киоски, автокафе и стихийные торговцы. 20% сказали, что им это не мешает, а 5% – это безразлично.

Кроме того, 63% киевлян считают, что стихийная торговля ставит под угрозу безопасность пассажира во время пользования общественным транспортом, поскольку мешает проезду пожарных машин и скорых, загромождает выходы для эвакуации, закрывает видимость машин на дороге (на остановках общественного транспорта), является потенциальным источником возникновения пожара. Вместе с тем, 33% респондентов так не считают, еще 4% – это безразлично.

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Участие в опросе приняли 51% женщин и 49% мужчин, среди которых самый высокий процент людей в возрасте от 25 до 45 лет (39%), 25% - молодежь в возрасте до 25 лет. Также среди респондентов 24% составляют люди в возрасте от 45 до 60 лет и 12% – люди, которым за 60.

Большинство участников опроса (83%) постоянно проживает в Киеве.