Детские сады на Сырце художники превратят в сказочные уголки

Художники из коллектива UpTown уже начали работу над фасадом детского сада №530, в воскресенье приступят к оформлению садика №428, а на следующей неделе займутся помещениями еще четырех садиков Шевченковского района.

Инициировал и поддерживает проект «Живописные детсадики Сырца» кандидат в депутаты Киевского горсовета по округу №59 Андрей Супрун. По его мнению, именно молодые активные люди, такие же, как и он сам, способны стать движущей силой изменений. «Молодежь понимает, что никто не будет решать наши местные проблемы «за нас». От нас самих зависит, в каком городе жить, в какие садики водить наших детей и на каких площадках с ними гулять. Сейчас уже полно примеров, когда местные активисты брали инициативу в свои руки и на местном, бытовом уровне начали строить ту страну, в которой они хотят растить своих детей. Наш проект – это тоже пример, как недорого, относительно малыми усилиями стать на шаг ближе к цели. Чем больше будет таких начинаний, тем быстрее мы построим наш общий европейский дом», - говорит об инициативе Андрей Супрун.

Молодежная организация «Студенческий координационный совет» (СКС) на волонтерских основаниях руководит рабочим процессом. Анастасия Бойчук, представитель СКС, объясняет, почему они активно включились в проект: «Помимо глобальных долгосрочных инициатив, мы понимаем важность конкретных действий уже сегодня. У нас больше нет ни сил, ни желания жить в болоте. Мы хотим видеть результат, поэтому начинаем изменения с себя, своего дома, двора, улицы. Я уверена, что наш пример будет заразительным. Садики, желающие присоединиться к проекту, появляются каждый день. Случайные прохожие расспрашивают, как они могут сделать что-то подобное в своем районе, берут контакты художников. Что-то в нас необратимо изменилось, мы осознали свою ответственность и готовы действовать».