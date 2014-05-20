Кличко заявил, что важно сотрудничать с молодежью при проведении реформ в Киеве

Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко во время встречи со студентами университета КПИ.

«Киевляне должны предложить план, какой они хотят видеть столицу, как должен выглядеть город. И в этом контексте я готов к сотрудничеству с молодежью. Нужно привлекать молодых людей в качестве советников, стажеров, которые имеют свое видение развития города и которые хотят работать. Но для них нужно создать соответствующие условия и, в частности, мотивировать их достойной зарплатой», – сказал Кличко.

Он отметил, что после проведения выборов считает необходимым провести в Киеве публичный аудит, результаты которого покажут, в каком состоянии новая власть получает город. Чтобы можно было увидеть эффективность нового руководства столицы по окончании срока пребывания у столичной власти.

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Лидер «УДАРа» призвал студентов не быть равнодушными и обязательно прийти на избирательные участки 25 мая. «Студенты всегда активны, но когда приходят выборы, то находятся какие-то причины – или очереди длинные, или погода хорошая, – пошутил Кличко. – Но сегодня как никогда важно прийти на избирательные участки. От голоса каждого из вас зависит не только ваше будущее, но и будущее нашего государства. Нам нужно как можно скорее стабилизировать ситуацию в стране».

Во встрече Виталия Кличко со студентами приняла участие выпускница КПИ Анастасия Дмитрук, чей стих о ментальной разнице между украинцами и русскими «Никогда мы не будем братьями» стал одним из символов Майдана. Девушка презентовала кандидату в мэры Киева свой ​​первый сборник стихов, взамен Кличко подарил ей цветы и поблагодарил за активную гражданскую позицию.