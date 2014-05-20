В Киеве после выборов введут городское электронное правительство

«Мы сделаем городской бюджет абсолютно открытым для киевлян. Каждый гражданин в любой момент сможет зайти в Интернет и увидеть, куда расходуются бюджетные средства, сравнить реальные расходы с запланированными. Наша команда тщательно изучила мировой опыт, и мы знаем, как подойти к решению этого вопроса. В Сингапуре, например, большая часть общения граждан с властью происходит в сети Интернет. Власти страны предоставили бесплатный доступ в сеть в публичных местах — библиотеках, торговых центрах, госучреждениях, на станциях метро, в больницах. Этот опыт, несомненно, будет полезен столице Украины. А расходы на внедрение электронных систем коммуникации власти с обществом с лихвой окупятся за счет искоренения коррупционных схем. Ведь в условиях абсолютной финансовой прозрачности работы городской власти чиновники не смогут безнаказанно выводить деньги из бюджета», — сказал Ризаненко.

Депутат также пообещал, что его партия будет добиваться внесения изменений в украинское законодательство для того, чтобы модернизировать систему предоставления административных услуг гражданам Украины.

«В Эстонии регистрация фирмы через Интернет занимает всего 18 минут. При помощи персональной ID-карты эстонцы имеют доступ ко всем государственным электронным реестрам, что обеспечивает открытость любых имущественных прав и делает невозможными рейдерские захваты земельных участков и махинации с объектами недвижимости. Кроме того, это обеспечивает открытость информации о материальном положении чиновников, и если кто-либо из них живет не по средствам, это сразу становится общеизвестным. Не случайно ООН признала эстонское электронное правительство лучшим в мире по итогам прошлого года. Конечно, для того, чтобы такое стало возможным и в Украине, необходимо принять целый ряд законопроектов. «УДАР» активно над этим работает. А пилотный проект по внедрению электронного самоуправления, на наш взгляд, нужно внедрить в сердце страны — Киеве», — отметил Павел Ризаненко.

Напомним, что Виталий Кличко назвал своей первоочередной целью на посту городского головы искоренение коррупции в бюджетной сфере. Одним из способов добиться этой цели Кличко считает обеспечение прозрачности расходов городского бюджета.