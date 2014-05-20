Состав Киевсовета в результате выборов может обновиться на 25%

Такое предположение, представляя результаты опроса, проведенного в Киеве 15-18 мая, высказал руководитель исследовательских проектов Института исследований регионального развития Украины (ИИРУ) Виталий Мороз. У Удара поддержка на уровне 35%, ВО «Батькивщина» набирает около 10% голосов избирателей. Однако у политсилы, продвигающей на должность мэра В.Бондаренко, снижается рейтинг. Проходит в Киевсовет также «Единство» Омельченко - 3,6%, ВО «Свобода» Левченко - 3,4%, « ДЕМОКРАТЫ (Демократическая партия)» Мочанова - 3,2% и «Гражданская позиция» Гриценко.

На грани попадания находятся Европейская партия Катеринчука - 2,9%, Радикальная партия Ляшко с тем же рейтингом и также «Новая жизнь» Оробец 2,6%. Что касается последней, то, по мнению социологов, снижение как мэрского, так и партийного рейтинга Леси Оробец вызвано тем, что она за последние несколько месяцев сменила несколько политических сил, что не стало незамеченным для избирателей.

«В среде избирателей высокий запрос на новые лица и новые политические силы, не вождистского типа, - заявил в ходе пресс-конференции социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков. На такой запрос отвечают и «Новая жизнь» и «Демократический альянс» и ДЕМОКРАТЫ».

Последние, помимо привлекательного бренда, предлагают избирателям выбрать в Киевсовет вместе с Алексеем Мочановым его команду специалистов в различных областях управления городом, говорит эксперт. Этим, по его мнению, новые проекты отличаются от так называемых «старожилов» - они предлагают новые, более современные подходы к развитию городской среды, управления хозяйством, внедрение инноваций.

«Сегодня все, кто рискнул пойти в политику должны четко осознать, что время лидеров прошел, люди будут голосовать не за лица или фамилии, сегодня народ будет голосовать за новые идеи, способные облегчить жизнь в городе», - уверен Дмитрий Громаков.