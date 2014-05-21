Кличко: за 500 дней киевляне должны четко увидеть, что изменения в столице начались

Об этом в эфире «Киевского форума» заявил председатель партии «УДАР», кандидат на должность мэра Киева Виталий Кличко.

«Мы не должны забывать, что это досрочные выборы и у нас есть немного больше 500 дней, чтобы киевляне почувствовали сигнал, что изменения в столице начались. За это время трудно построить все дороги, восстановить всю инфраструктуру, однако за это время мы можем побороть коррупцию, наполнить бюджет и предложить новые правила игры, по которым могут жить киевляне, может работать бизнес и будут созданы новые рабочие места», – отметил Кличко.

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Лидер «УДАРа» выразил уверенность, что в столице нужно провести аудит с привлечением независимых иностранных аудиторских компаний. «Киевляне должны четко увидеть, в каком состоянии находится бюджет, в каком состоянии находится транспортная инфраструктура, на что тратятся деньги киевлян. И уже через год мы сможем показать, что произошло в Киеве: каким мы Киев приняли, и какие изменения мы провели», – отметил Кличко.

По словам лидера партии «УДАР», изменения в столице должны сопровождаться полным уничтожением коррупции. «Рынки и секторы, которые должны по всем параметрам приносить прибыль столице, не являются прибыльными. В столице лучшие возможности реализовывать бизнес-проекты и наполнить бюджет. Но на каждом шагу коррупция и «крышевание», поэтому мы должны изменить эти правила и уничтожить коррупцию», – отметил кандидат в мэры Киева.

Кличко отметил, что преодолеть коррупцию можно благодаря прозрачному принятию решений. «Аукционы должны быть прозрачными. Также прозрачно должна формироваться команда людей, занимающих должности в столице. Если мы хотим стать настоящей европейской столицей, мы должны перенимать лучшие примеры управления мировыми столицами и реализовывать их в Киеве», – отметил лидер «УДАРа».Виталий Кличко также добавил, что для воплощения изменений в столице мэр Киева должен получить реальные управленческие полномочия, и для этого посты мэра и главы КГГА нужно объединить. «Чтобы оправдать ожидания киевлян, у мэра должны быть реальные рычаги влияния и полномочия. Если Верховная Рада не примет закон об объединении должностей, то новоизбранный Президент имеет все полномочия, чтобы назначить главой КГГА избранного мэра столицы. И таким образом эти две должности будут объединены», – отметил Виталий Кличко.