В Киеве предложили закрыть питейные заведения возле жилых домов

Так, Андрей Супрун, кандидат в депутаты Киевского горсовета по округу №59, провел рабочую встречу с избирателями, на которой поднял вопрос самоорганизации местных территориальных общин в борьбе за улучшения в собственном районе. Начать кандидат предложил с закрытия «рюмочных» и «наливаек», которых в районе сейчас множество.

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«Я сам вырос в этом районе, поэтому о проблеме знаю не понаслышке. Несколько «наливаек» соседствуют с детскими садами и школой, одну открыли прямо на троллейбусной остановке. Было уже несколько попыток разобраться с этим беспределом, но у каждого такого заведения есть «крыша». Не помогли ни коллективные жалобы, ни сюжеты на телевидении», - говорит Андрей Супрун. «Сейчас мы подошли к делу основательно. Мы организовали территориальную общину, помогли людям правильно составить 8 заявлений в РОВД. Каждое из таких заявлений массово подписали жители окрестных многоэтажек».

Местные жители поддержали инициативу кандидата и готовы предоставить не только подписи под петициями, но и всю необходимую помощь для решения злободневного вопроса.

Инициатива по закрытию питейных заведений должна стать примером того, как через тесное взаимодействие между общиной, ее представителями и депутатами можно не только выявить самые животрепещущие проблемы, но и научиться коллективно и эффективно их решать, считает Андрей Супрун.