Кличко выступает за принятие нового Генплана Киева

«Безусловно, наведение порядка невозможно без создания четких правил. Поэтому мы должны при активном привлечении киевлян подготовить и принять новый Генеральный план Киева», – отметил Виталий Кличко.

По его словам, от ныне действующего Плана 2002 года, по сути мало что осталось. Кличко подчеркнул, что, во-первых, Киев развивался более интенсивно, чем прогнозировали, а во-вторых, в Генплан было внесено около 1200 правок. При этом эти правки касались, прежде всего, изменения целевого назначения разных территорий – в угоду застройщикам. «Прежде чем вести речь о каких-то проектах или планах, мы обязаны знать реальное состояние дел в столице и навести элементарный порядок. С этой целью мы должны не только провести инвентаризацию столичной собственности, но и инвентаризацию земли и недвижимости, отторгнутых у города за последние годы. И проверить законность процедур и адекватность цен, заплаченных Киеву», – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, также должна быть проведена инвентаризация киевской земли, чтобы увидеть не только все незаконные застройки, а получить информацию о нарушениях при выделении участков. «И тогда сможем вернуть киевлянам украденные парки и скверы, подключив к процессу юристов и правоохранителей», – сказал лидер «УДАРа».

Виталий Кличко отметил, что Киев потерял и продолжает терять колоссальные деньги. «Проданные с помощью коррупционных схем за копейки земля и имущество сейчас снова оказываются на рынке, и их новые «хозяева», ничем не рискуя, имеют возможность демпинговать», – сказал он.

Политик напомнил, что при Черновецком в Киеве незаконно раздали 750 гектаров земли, рыночная стоимость которых до 75 миллиардов гривен. Он подчеркнул, что этих денег хватило бы на строительство четырех новых окружных дорог или более 100 000 квартир по программе социального жилья.