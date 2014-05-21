Бондаренко разрешил ресторанам занимать тротуары летними площадками

13:17, 21 мая 2014
Киев
0

Владимир Бондаренко 12 мая подписал распоряжение "О мерах по организации сезонной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве в 2014 году"

Необходимо собрать фотодоказательства того, что "летняя площадка" ограничивает проход по тротуару

Глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко 12 мая подписал распоряжение "О мерах по организации сезонной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве в 2014 году", которым разрешил ресторанам ставить летние площадки на тротуарах, с условием, что они оставят пешеходам 1,8 метра.

Об этом пишет юрист Клим Братковский на своей странице в Facebook и предлагает всем несогласным план действий по борьбе с летними площадками ресторанов, которые мешают пешеходам.

«Во-первых, необходимо собрать фотодоказательства того, что "летняя площадка" ограничивает проход по тротуару, где высокая интенсивность пешеходов или ширина тротуара менее 1,8 метра (причем нужно считать не от бордюра, а от деревьев, столбов, ларьков, сити-лайтов и т.д. до границы "летней площадки") и написать электронный информационный запрос в КГГА. Образец я позже напишу и выложу здесь. После этого написать индивидуальные или коллективные письменные жалобы в КГГА (образец я позже напишу).

Если глава КГГА не отреагирует на жалобы, то пойдем в админсуд. Будем признавать его распоряжение частично недействительным, в части тех адресов "летних площадок", которые ограничивают проход пешеходов по тротуару» - подчеркнул юрист и предложил присылать фотодоказательства ему на электронную почту port@bigmir.net с указанием адреса "летней площадки".

При этом Клим Братковский отметил, что в принципе позитивно относится к летним площадкам, если они не сокращают ширину тротуара в 2 и более раза, особенно там, где высокая интенсивность движения пешеходов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter