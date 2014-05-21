Бондаренко разрешил ресторанам занимать тротуары летними площадками

Глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко 12 мая подписал распоряжение "О мерах по организации сезонной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве в 2014 году", которым разрешил ресторанам ставить летние площадки на тротуарах, с условием, что они оставят пешеходам 1,8 метра.

Об этом пишет юрист Клим Братковский на своей странице в Facebook и предлагает всем несогласным план действий по борьбе с летними площадками ресторанов, которые мешают пешеходам.

«Во-первых, необходимо собрать фотодоказательства того, что "летняя площадка" ограничивает проход по тротуару, где высокая интенсивность пешеходов или ширина тротуара менее 1,8 метра (причем нужно считать не от бордюра, а от деревьев, столбов, ларьков, сити-лайтов и т.д. до границы "летней площадки") и написать электронный информационный запрос в КГГА. Образец я позже напишу и выложу здесь. После этого написать индивидуальные или коллективные письменные жалобы в КГГА (образец я позже напишу).

Если глава КГГА не отреагирует на жалобы, то пойдем в админсуд. Будем признавать его распоряжение частично недействительным, в части тех адресов "летних площадок", которые ограничивают проход пешеходов по тротуару» - подчеркнул юрист и предложил присылать фотодоказательства ему на электронную почту port@bigmir.net с указанием адреса "летней площадки".

При этом Клим Братковский отметил, что в принципе позитивно относится к летним площадкам, если они не сокращают ширину тротуара в 2 и более раза, особенно там, где высокая интенсивность движения пешеходов.