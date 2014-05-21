В Святошине будет проведен конкурс инновационных проектов

Инициатором проведения такого конкурса выступил кандидат в депутаты Киевского городского совета по 43-му мажоритарному округу г. Киева (Борщаговка) от партии «УДАР Виталия Кличко» Владимир Жмак.

«В нашем районе очень много инициативной, талантливой и прогрессивной молодежи. Многих я знаю лично - на Борщаговке я вырос, здесь живут мои родные и друзья. Сейчас наша страна переживает переломный момент своей истории, период коренных изменений. Уверен, что Киев будет флагманом таких позитивных изменений, тон преобразованиям во всей Украине зададут именно киевляне. Но нам нужно определиться, что мы хотим изменить в первую очередь. Поэтому я предлагаю не тратить времени зря и решить эти вопросы с помощью конкурса инновационных проектов. Каждый житель Святошинского района сможет принять участие в конкурсе «Новая жизнь Святошина». Я готов организовать публичное обсуждение поданных проектов и помочь реализовать лучшие из них – те, за которые проголосуют святошинцы», - сказал Владимир Жмак. По его словам, подать идею или проект может каждый неравнодушный инициативный киевлянин. Для этого достаточно заполнить форму на сайте Владимира Жмака в разделе «Конкурс идей «Новая жизнь Святошино». Или лично принести проект в общественную приемную кандидата по адресу бульвар Кольцова 14к.

По мнению кандидата-«ударовца», такой конкурс станет действенным инструментом развития гражданского общества. «Пора переходить от деклараций к реальным делам», - говорит Владимир Жмак.

Справка: Владимир Жмак - заместитель главы Союза ветеранов Афганистана «Миссия», член совета директоров Европейской бизнес-ассоциации, президент ПИИ «РН-Украина». Баллотируется в Киевский городской совет по 43-му избирательному округу г. Киева (Святошинский район) как единый кандидат от блока Петра Порошенко и политической партии «УДАР Виталия Кличко».