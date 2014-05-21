Карточка председателя КГГА Бондаренко до сих пор голосует в Раде
16:45, 21 мая 2014Киев
0
Несмотря на заявление председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко, что он запретил «Батькивщине» использовать его карточку, она все еще продолжает голосовать в Верховной Раде.
Карточка все еще продолжает голосовать в Верховной Раде
Об этом сообщает народный депутат от «УДАРа» Сергей Каплин.
«Сейчас есть шесть фактов того, что в отсутствие Владимира Бондаренко в Верховной Раде его карточкой голосовали за принятие определенных законов. Поэтому я уже направил депутатское обращение, чтобы официально проверить это и в случае подтверждения привлечь виновных к ответственности», – отметил Сергей Каплин.
Ранее СМИ писали о том, что депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, который возглавил 7 марта Киевскую городскую администрацию, даже после лишения депутатского мандата голосует в Верховной Раде. После обращения журналистов Бондаренко сказал, что запретил «Батькивщине» пользоваться его карточкой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter