Карточка председателя КГГА Бондаренко до сих пор голосует в Раде

Об этом сообщает народный депутат от «УДАРа» Сергей Каплин.

«Сейчас есть шесть фактов того, что в отсутствие Владимира Бондаренко в Верховной Раде его карточкой голосовали за принятие определенных законов. Поэтому я уже направил депутатское обращение, чтобы официально проверить это и в случае подтверждения привлечь виновных к ответственности», – отметил Сергей Каплин.

Ранее СМИ писали о том, что депутат от фракции "Батькивщина" Владимир Бондаренко, который возглавил 7 марта Киевскую городскую администрацию, даже после лишения депутатского мандата голосует в Верховной Раде. После обращения журналистов Бондаренко сказал, что запретил «Батькивщине» пользоваться его карточкой.