Активисты обнаружили коррупцию в Управлении образования Печерска на миллионы гривен

Об этом говорится в пресс-релизе организации, распространенном для средств массовой информации.

Как говорится в сообщении, Антикоррупционный Комитет провел анализ тендерной документации управления образования Печерской райгосадминистрации за 2013-2014 гг. из открытых источников и выявил ряд нарушений со стороны указанного органа государственной власти.

В частности, в Антикоррупционном Комитете обращают внимание на «уклонение управления образования Печерского района вопреки требованиям закона от проведения тендеров в 2014 на закупку жизненно важных для услуг на сумму более чем 20 млн.грн., среди которых - водоотведения, снабжения воды, электроэнергии, тепла, а также на поставки еды в дошкольные учебные заведения». По данным организации, «указанных закупок вообще нет в плане закупе вель управления образования на 2014 год, что ставит под угрозу обычный функционирования образовательных учреждений района и угрожает применением финансовых санкций, которые лягут дополнительным бременем на бюджет района».

Также эксперты антикоррупционной организации обратили внимание на такие нарушения, как отсутствие обоснования условий применения процедуры с одним участником на закупку услуг столовых для школ района на сумму в 5 млн. грн. в 2014 г. и на проведение ремонтных работ ДОУ №450 на сумму в 4,3 млн. грн. в 2013 г. В последнем случае в Комитете предполагают значительное завышение стоимости строительных работ. Эксперты Антикоррупционного Комитета предполагают, что обнаруженные нарушения носят признаки коррупции и халатности, а также подозревают преступный умысел вокруг исчезновение оригиналов тендерной документации по управлению 18-20 февраля 2014 года во время трагических событий на Майдане Независимости.

Как сообщается в пресс-релизе, результаты проведенного анализа Антикоррупционный Комитет направил в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность управления образования Печерской РГА, в частности, его руководителя Аллы Ратушной на предмет соблюдения законодательства.

Общественная организация " Антикоррупционный Комитет Украины по борьбе с коррупцией в органах власти и незаконным оборотом наркотических веществ создана в 2006 году для защиты граждан от коррупционных посягательств чиновников и судей, содействие правоохранительным органам в борьбе с коррупцией и организованной преступностью в органах исполнительной власти.