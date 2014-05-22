«Киевавтодор» возглавил его бывший руководитель Жуков

Коммунальную корпорацию «Киевавтодор» возглавил Владимир Жуков, который руководил корпорацией в период с 1998 года по 2007 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, председатель КГГА Владимир Бондаренко представил коллективу «Киевавтодора» нового генерального директора.

Петр Береговой, который до этого времени возглавлял корпорацию, занял должность первого заместителя генерального директора “Киевавтодора”.

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Во время встречи с коллективом корпорации Бондаренко заметил, что сегодня столичная дорожная сеть является неэффективной и нуждается в изменениях. Существуют проблемы с качеством работ, их финансированием и тому подобное.

Руководитель КГГА подчеркнул, что его виденье путей решения этих проблем совпадает с виденьем нового руководителя корпорации, и пожелал ему успехов на занимаемой должности.

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«Я возвращаюсь в корпорацию не ради регалий. Моя цель: возобновить мощность дорожной отрасли в нашем городе. Для этого приложу максимум усилий», – прокомментировал Жуков.