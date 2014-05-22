По улице Электриков 23 мая ограничат движение транспорта
12:20, 22 мая 2014Киев
0
По улице Электриков 23 мая будет частично ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По улице Электриков будет разрешен проезд только по одной полосе / фото УНИАН
Согласно сообщению, 23 мая, в период с 8.00 до 17.00 специалисты «Киеватодора» будут выполнять работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после прокладки кабельных сетей на улице Электриков в Подольском районе.
В связи с этим на время выполнения ремонтных работ движение автотранспорта от дома №1 до дома №9-А по улице Электриков будет ограничено до одной полосы движения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter