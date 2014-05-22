Политолог о выборах в Киевсовет: это борьба личностей, рейтингов и партий, а не борьба программ

Политолог и социолог Сергей Таран считает, что партии, которые принимают участие в выборах в Киевсовет, не смогли донести до избирателей суть своих политических программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«По существу, не прошло никаких дискуссий по программных преобразованиям, которые предлагают партии, по тем изменениям, которые предлагают партии в городе Киеве», - сказал Таран.

Он добавил, что не проходили никакие плодотворные дискуссии между разными политическими силами или кандидатами в мэры по их борьбе. «Это была борьба личностей, общеукраинских рейтингов, борьба политических партий, представленных, в первую очередь, в парламенте. Но не было борьбы программ», - отметил политолог.

Читайте такжеСостав Киевсовета в результате выборов может обновиться на 25%

Так, отметил он, партии для избирателям особо не предоставили такой информации, а сами граждане не проявили большой заинтересованности к политическим программам партий.

Социолог выразил мнение, что, поскольку на уровне партий не было серьезной конкуренции избирательных программ развития Киева, такая конкуренция должна была бы состояться на уровне мажоритарных округов.

В то же время, отметил Таран, на многих мажоритарных округах партийные бренды «тяготеют над реальными программами, которые предлагают мажоритарные кандидаты». «Украинские избиратели делают сухой выбор в интересах той или другой политической силы, раскрученного бренда, статистики и достаточно мало обращают внимание на то, а что, собственно, конкретные мажоритарные кандидаты предлагают для их района», - сказал политолог.

Читайте такжеБитва за Киев

«Огромной проблемой нынешней политической кампании в городе Киеве является то, что с самого начала мы не констатировали ни одного намека на то, что избирательные списки политических партий стали прозрачнее, чем они были во время предыдущих избирательных кампаний», - сказал он.

Таким образом, считает Таран, одной из проблем нынешних политических сил на уровне Киева является то, что политические партии не представили никаких четких критериев того, почему они предлагают тех или других политиков в свой избирательный список.

Эксперт отметил, что это остается проблемой и новых политических сил, и тех, которые уже давно занимаются политикой в Киеве.

Читайте такжеВ Киеве избирателям предлагают по 200 гривень за голос, а Одесса стала «столицей черного пиара» - КИУ

«Это также останется проблемой для тех политических сил, которые, скорее всего, станут победителями в избирательной кампании, что означает, что те люди, которые попадут в Киевсовет, очевидно, в значительной мере, будут связаны со всеми теми проблемами, которые были в городе Киеве», - сказал Таран.

В то же время он отметил, что некоторые политические силы пытаются применять скупку голосов или же применять админресурс.

Кроме того, социолог считает, что в Киеве до сих пор так и не появились политики, которые бы ассоциировались исключительно с киевской политикой. «Политическая борьба, которая происходит в Киеве, является, по существу, отголоском, тенью той политической борьбы, которая происходит в целом в стране», - сказал Таран и добавил, что даже избирательные списки партий возглавляют общеукраинские политики, а не те, которые привязаны именно к городу Киеву.