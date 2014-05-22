В центре Киева перекрыли улицу из-за авто, которое провалилось под асфальт

15:27, 22 мая 2014
Киев
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Перекрытия Гоголевской вызвало значительные пробки на прилегающих улицах.

ТСН

В Киеве в связи с прорывом водопровода на улице Гоголевской, с 22 по 23 мая закрыто движение для всех видов транспорта на ее участке от улицы Воровского до улицы Гончара.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ города Киева.

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Госавтоинспекция предлагает водителям пути объезда: ул. Тургеневская - Гончара; ул. Гончара – переулок Чеховский.

ГАИ столицы советует автомобилистам с пониманием отнестись к временным неудобствам, и по возможности заранее планировать свои маршруты с учетом этих ограничений.

Видео ТСН

Ранее корреспондент ТСН сообщил, что 22 мая около 5 утра на улице Гоголевской в Киеве автомобиль провалился под асфальт.

Наиболее вероятной причиной происшествия стал прорыв трубы. На место приехали спасатели, которые поднимали из ямы авто в течение пяти часов. В остальном, машину вытащили почти невредимой. Только после этого смогли приступить к ремонтным работам.

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Из-за аварии в домах отключили воду. Коммунальщики перекрыли всю улицу и ремонтируют дорогу. Перекрытия Гоголевской вызвало значительные пробки на прилегающих улицах.

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