В центре Киева перекрыли улицу из-за авто, которое провалилось под асфальт

В Киеве в связи с прорывом водопровода на улице Гоголевской, с 22 по 23 мая закрыто движение для всех видов транспорта на ее участке от улицы Воровского до улицы Гончара.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ города Киева.

Читайте такжеВ Киеве госпитализирована журналистка, авто которой провалилось в яму на Подоле (фото, видео)

Госавтоинспекция предлагает водителям пути объезда: ул. Тургеневская - Гончара; ул. Гончара – переулок Чеховский.

ГАИ столицы советует автомобилистам с пониманием отнестись к временным неудобствам, и по возможности заранее планировать свои маршруты с учетом этих ограничений.