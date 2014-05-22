УДАР выступает за восстановление районных советов Киева
«УДАР» выступает за возобновление деятельности районных советов Киева. Кроме того, сразу после избрания нового состава Киевсовета является целесообразным объединить должности председателя Киевской городской государственной администрации и мэра столицы.
Об этом заявил заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевраде VI созыва Андрей Странников.
«Безусловно, мы считаем, что райрады должны быть восстановлены, но уже на качественно новой основе», – сказал Странников.
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По его мнению, разъединение в 2010 году должностей председателя Киевской городской государственной администрации и мэра столицы произошло искусственно, поскольку действующая на тот момент власть Януковича была заинтересована осуществлять полный контроль за хозяйством Киева и финансированием городских программ. «Был избран глава города, был назначен глава администрации, между ними периодически возникали какие-то конфликты, Киеврада была заложником конфликтов. Непонятно, почему в любом другом городе в Украине глава администрации и мэр – это одно лицо, а Киев не имеет такого права. Поэтому мы поддерживаем законопроект о совмещении должностей», – отметил он.
Андрей Странников также считает, что следующий состав Киеврады, который будет избран 25 мая, продемонстрирует консолидацию усилий для наведения порядка в столице. «Скорее всего, что фракции, формирующие политические силы, которые пройдут в Киевраду, будут стремиться сформировать единое большинство. Киеврада избирается только на полтора года. За это время наделать ошибок очень легко, а сделать что-то полезное очень сложно. Поэтому я считаю, что депутаты, которые будут избраны, все же будут стремиться запомниться полезными решениями», – отметил он.