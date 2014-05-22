УДАР выступает за восстановление районных советов Киева

Об этом заявил заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевраде VI созыва Андрей Странников.

«Безусловно, мы считаем, что райрады должны быть восстановлены, но уже на качественно новой основе», – сказал Странников.

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По его мнению, разъединение в 2010 году должностей председателя Киевской городской государственной администрации и мэра столицы произошло искусственно, поскольку действующая на тот момент власть Януковича была заинтересована осуществлять полный контроль за хозяйством Киева и финансированием городских программ. «Был избран глава города, был назначен глава администрации, между ними периодически возникали какие-то конфликты, Киеврада была заложником конфликтов. Непонятно, почему в любом другом городе в Украине глава администрации и мэр – это одно лицо, а Киев не имеет такого права. Поэтому мы поддерживаем законопроект о совмещении должностей», – отметил он.

Андрей Странников также считает, что следующий состав Киеврады, который будет избран 25 мая, продемонстрирует консолидацию усилий для наведения порядка в столице. «Скорее всего, что фракции, формирующие политические силы, которые пройдут в Киевраду, будут стремиться сформировать единое большинство. Киеврада избирается только на полтора года. За это время наделать ошибок очень легко, а сделать что-то полезное очень сложно. Поэтому я считаю, что депутаты, которые будут избраны, все же будут стремиться запомниться полезными решениями», – отметил он.