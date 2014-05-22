Глава КГГА разрешил фирме секретаря Киевсовета строительство нового ТРЦ на Оболони

Об этом говорится в распоряжении КГГА, пишет журналист "Свідомо" Максим Опанасенко. Торговый комплекс должны построить на Полярной, 20. Заказчиком строительства, согласно документу, является "Киевпасстранс". Конкурс был объявлен еще 11 января, когда обязанности председателя КГГА выполнял Анатолий Голубченко. Как известно, соучредителем ООО "Эпицентр К" является секретарь Киевсовета Галина Герега. Фирма является владельцем ряда торговых центров " Эпицентр".

Ответственным за контроль всех процессов по этому строительству Бондаренко назначил своего заместителя Владислава Голуба. Ранее СМИ писали о его опыте работы в сфере градостроительства.

Голуб в течение года был советником Председателя Наблюдательного совета ПАО "Недвижимость столицы", которая известна своим участием в скандальном строительстве торгово-развлекательного центра "Троицкий" возле НСК "Олимпийский". Новый заместитель Бондаренко также известен тем, что является зятем председателя фракции "Батькивщина" в Верховной Раде.